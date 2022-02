FOTO-VIDEO. O ferma de animale din Valcea a luat foc noaptea trecuta

O ferma de animale din comuna Orelsti, judetul Valcea, a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost solicitati sa intervina in jurul orei 02.00, fiind trimise la fata locului doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, dar si un echipaj SMURD pentru eventualele victime.Incendiul se manifesta generalizat in momentul in care pompierii au ajuns la fata locului, iar acoperisul unui grajd de porci era cazut peste animale. Interventia pompierilor a ... citeste toata stirea