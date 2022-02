FOTO-VIDEO. O masina a luat foc in trafic pe Valea Oltului

Un autoturism a luat foc in trafic pe DN 7 - Valea Oltului, pe raza orasului Brezoi, in zona Gura Lotrului. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata de duminica, 20 februarie 2022, la ora 09.56. La fata locului a intervenit un echipaj de pompieri de la Garda de Interventie Brezoi, din cadrul ISU Valcea."Ajunsi la locul interventiei, acestia au constatat ca persoanele aflate in interior se autoevacuasera, iar flacarile se manifestau in zona ... citeste toata stirea