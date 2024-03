FOTO/VIDEO: Pana unde merg legaturile mafiei chinezesti din Arges si Bucuresti? Pana la... Valcea

La data de 6 martie 2024, politistii Serviciului de Investigarea a Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au pus in executare 23 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Arges si municipiul Bucuresti, in vederea administrarii probatoriului intr-un dosar penal referitor la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Dintre activitatile de perchezitie, una este in judetul Valcea, una in judetul Timis, trei in ... citește toată știrea