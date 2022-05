FOTO/VIDEO: PERCHEZIEsII la VALCEA. Una din cele mai ample retele de distributie de droguri, anihilata

Valcea este din nou in centrul atentie intr-un dosar de trafic de droguri. Este vorba despre una din cele mai ample retele de distributie de droguri, la nivel national. Reteaua ar fi coordonata de un cunoscut interlop aradean, cu ramificatii si in judetul Valcea. Gruparea a fost azi, 5 mai 2022, anihilata de politistii din cadrul IGPR - D.C.C.O. - Serviciul Antidrog si procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala.16 perchezitii domiciliare au fost organizate in aceasta dimineata in judetele ... citeste toata stirea