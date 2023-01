FOTO-VIDEO. Pericol in centrul Ramnicului. Cade tencuiala de pe un bloc...

Pericol in centrul municipiului Ramnicu Valcea, acolo unde tencuiala de pe blocul Cozia (strada Regina Maria) a inceput sa cada. Oamenii din zona au alertat imediat autoritatile, iar la fata locului au fost trimise mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Totul s-a intamplat astazi, 18 ianuarie 2023, in jurul pranzului, pompierii intervenind pentru degajarea mai multor elemente de tencuiala aflate in echilibru precar, la balcoanele mai multor apartamente. ... citeste toata stirea