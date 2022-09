FOTO/VIDEO. Un camion plin cu animale s-a rasturnat pe DN 67. Doua persoane ranite si mai multe oi moarte

Mai multe oi au murit, iar doua persoane au fost ranite dupa ce un camion s-a rasturnat pe un drum national din judetul Valcea.Accidentul a avut loc in urma cu putin timp pe DN 67, pe raza localitatii Pietrari. Potrivit ISU Valcea, un camion incarcat cu animale (oi) s-a rasturnat in afara carosabilului. La fata locului au fost trimise doua echipaje de pompieri si inca unul SMURD. In urma accidentului au rezultat doua victime constiente, ... citeste toata stirea