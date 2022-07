Tot mai des coboara ursii din padure si ataca animalele domestice. Dupa o serie de intamplari in comuna Salatrucel, acum a venit randul cetatenilor localitatii Titesti, din nordul judetului Valcea, sa traiasca sub teroare.In aceasta dimineata de luni, 11 iulie 2022, in jurul orei 06.30, un localnic a vazut ursul care a atacat un taur ce se afla la pasunat, ... citeste toata stirea