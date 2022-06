FOTO - VIDEO. Un tanar a murit inecat in raul Oltet

Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata aseara dupa ce s-a inecat in raul Oltet, pe raza localitatii Balcesti, judetul Valcea. Incidentul a fost anuntat in jurul orei 20.32, iar la fata locului s-au deplasat imediat doua echipaje cu autospeciale si barca pneumatica.Interventia a fost una dificila, pentru ca accesul in zona nu s-a putut realiza cu autospecialele, salvatorii ajungand pedestru la fata locului. Dupa indelungi cautari, corpul tanarului a fost adus la mal fara semne vitale, in ... citeste toata stirea