Un tanar valcean a devenit "vedeta" la Bals dupa ce a comis infractiuni dupa infractiuni. Si-a inceput activitatea in luna martie 2023, cand a furat mai multe produse din LIDL, iar apoi a continuat-o in luna august, atunci cand a agresat un barbat. Victima, un barbat de 38 de ani, din Bals, in timpul altercatiei s-a dezechilibrat si a cazut, lovind geamul unei cofetarii, cioburile provocandu-i leziuni grave. Ca urmare, tanarul de 27 de ani, din comuna Fauresti, judetul Valcea, a intrat in ... citeste toata stirea