FOTO - Zi de foc pentru pompierii din Valcea. Incendii pe 220 de hectare de teren...

Ieri, 5 februarie 2022, a fost o zi de foc pentru pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatiii de Urgenta General Magherul al judetului Valcea. Ei au actionat pentru stingerea a nu mai putin de 10 incendii de vegetatie uscata. Suprafata totala afectata in judet de incendiile de vegetatie este de aproximativ 220 de hectare de teren. Astfel, s-a intervenit in urmatoarele locatii:in localitatea Berbesti, unde a ars vegetatia uscata in zona de pasune si zona impadurita pe circa ... citeste toata stirea