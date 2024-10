FRIGUL de afara aduce agentul termic in caloriferele ramnicenilor bransati la incalzirea centralizata. VEZI de cand incepe furnizarea

Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada urmatoare, conditiile impuse in contractul de furnizare a energiei termice referitoare la obligativitatea reluarii furnizarii agentului termic pentru incalzire, in conditiile in care temperatura exterioara, intre orele 18.00 si 06.00 se situeaza, trei zile consecutive, sub +10 grade Celsius, Societatea CET Govora SA anunta ca, incepand cu data de 14 octombrie 2024 (luni), ora 08.00, va relua furnizarea agentului termic pentru incalzire in sezonul ... citește toată știrea