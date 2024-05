Funicular pe Esurtudan, barcute si pontoane pe raul Lotru, cateva dintre obiectivele primarului Robert Schell (PNL) pentru Brezoi

Robert Schell, actualul primar al orasului Brezoi, a intrat in cursa electorala pentru un nou mandat in fruntea localitatii-capitala a Esarii Lovistei. Candidat din partea Partidului National Liberal (PNL), edilul are ca motto "Impreuna, cu incredere, spre Viitor!".Robert Schell a anuntat lista de obiective ... citește toată știrea