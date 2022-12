GALERIE FOTO: Liberalii valceni isi cinstesc inaintasii

Ziua de 29 decembrie a devenit o traditie in organizarea de catre liberalii valceni a unor manifestari omagiale la Ursani-Horezu pentru fostul prim-ministru si presedinte liberal I.G. Duca.I.G. Duca a fost un patriot roman si liberal de marca inca din tinerete, care si-a legat nu numai activitatea politica de circumscriptia valceana in care a fost ales deputat, ci si viata personala cumparand proprietati la Maldaresti si facand numeroase donatii cu caracter caritabil. In perioada carierei, ... citeste toata stirea