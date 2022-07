GALICEA. Doua proiecte majore au primit finantare prin PNI "Anghel Saligny"

25 de milioane de lei a primit comuna Galicea pentru doua proiecte importante depuse pe Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Lista cu obiectivele de investitii ce au primit finantare a fost publicata la sfarsitul acestei saptamani. Cele doua proiecte majore din Galicea, ce vor fi implementate in urmatoarea perioada, vor contribui cu siguranta la imbunatatirea conditiilor de viata in localitate. Este vorba despre "Infiintare sistem de canalizare in satele Bratia din Vale, Cocoru si ... citeste toata stirea