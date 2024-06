Gata cu sarbatorile! Drumarii reiau activitatile. Unde se lucreaza astazi

Dupa cateva zile de pauza, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea vor desfasura astazi, 25 iunie 2024, noi lucrari pe drumurile din judetul nostru pe care le au in administrare. Astfel, pentru desfasurarea lucrarilor (in functie si de conditiile meteo) va fi nevoie de impunerea unor restrictii temporare de circulatie rutiera, dupa cum urmeaza:* Pe DN 7 (la km 208+000 - km 214+000), in orasul Brezoi (inclusiv la Calinesti), se lucreaza intre orele 08.00 - 18.00. Circulatia rutiera se ... citește toată știrea