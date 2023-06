Introducerea gazelor naturale in comuna Popesti, un vis care va deveni realitate. Primarita Aurora Magura a anuntat ca proiectul pe care l-a depus prin PNI "Anghel Salingy", alaturi de comunei Cernisoara si Otesani, a primit finantare. Astfel, cele trei localitati au primit un buget de aproape 165 de milioane de lei, investitia urmand a se derula in urmatorii ani."Am primit vestea cea buna ca proiectul pe care l-am depus in urma cu putin timp a fost aprobat. Astfel, localitatea va beneficia ... citeste toata stirea