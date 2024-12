GAZETA VALCEANA va ureaza La Multi Ani!!! Curand, lansam noul site, concept unic in Valcea

Publicatia Gazeta Valceana va doreste ca anul 2025, in care vom pasi peste doar cateva ore, sa va aduca sanatate, bucurie si liniste in suflete.Va multumim ca ati fost alaturi de noi si in 2024, un an in care, ca ne-am dorit sau nu, drumul nostru a trebuit sa treaca prin mai multe schimbari radicale.In 2025, ne propunem sa avem o abordare mai curajoasa, vrem sa ne consolidam pozitia in topul celor mai ... citește toată știrea