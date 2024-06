Gheorghe DINCULESCU (PSD) propune o lista cu oameni competenti pentru Consiliul Local Malaia

Gheorghe DINCULESCU (Puiu Dinculescu, asa cum il cunoste multa lume) candideaza la alegerile locale din 9 iunie 2024 pentru un nou mandat de primar in comuna Malaia. In acest demers, el este sustinut de o parte insemnata a locuitorilor, dar si de Organizatia Judeteana Valcea a Partidului Social Democrat. Desigur, pentru a-si duce la indeplinire proiectele pe care le propune pentru legislatura 2024/2028, Gheorghe DINCULESCU are nevoie si de sustinerea alegatorilor pentru lista de consilieri ... citește toată știrea