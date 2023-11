Referirile punctuale despre razboiul dintre Israel si Hamas sunt aproape fara sens intr-un articol publicat in presa locala din Romania. Evenimentele militare, sociale si politice se succed cu o asemenea repeziciune, incat abia tin pasul marile televiziuni ale lumii si marile agentii de stiri. Pe teren, situatia e foarte clara. Armata israeliana piseaza din aer si de pe uscat intinsa retea Hamas din Fasia Gaza. Diplomatic, lucrurile sunt in ceata. Mai multe capitale s-au pus cap in cap sa ... citeste toata stirea