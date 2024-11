Govora, final de razboi. Barascu a demisionat!

Consilierii locali PNL din Baile Govora, Radu Barascu si Teo Istratescu au demisionat din Consiliul Local. Cei doi nu si-au motivat concret demisiile. In Govora, este binecunoscut ca al treilea memebru al echipei Barascu este Mihai Cazacu, dar acesta, din motive pe care inca nu le cunoastem, nu i-a urmat pe cei doi.Odata cu acest gest, se inchide probabil un razboi inceput in 2020 al grupului Barascu cu primarul Mihai Mateescu (PSD). Dupa cum se stie, in 2020, candidand din partea PER, ... citește toată știrea