GRAV. Barbat injunghiat in plina strada in zona Tic-Tac din cartierul Ostroveni al Ramnicului

Incident grav in seara zilei de vineri, 4 noiembrie 2022, pe o strada din cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu Valcea. Un individ cunoscut sub numele de Haruti, ce-si face veacul de ani de zile prin zona Tic - Tac si care frecvent provoaca scandaluri si comite acte de violenta, a comis-o din nou. In urma unui conflict spontan, el a injunghiat un barbat in brat, provocandu-i rani grave.Potrivit IPJ Valcea, incidentul a fost anuntat printr-un apel pe 112 de catre un cetatean care a vazut ... citeste toata stirea