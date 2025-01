Grecul si femeia pe care o transporta in masina au ajuns la spital. POLIEsISTII valceni continua investigatiile

La data de 10 ianuarie 2025, in jurul orei 10.30, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost solicitati prin apel 112 pentru a interveni la un accident rutier produs pe Drumul National 64, in localitatea Babeni.Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit ca un barbat de 50 de ani, domiciliat in municipiul Ramnicu Valcea, in timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un barbat in varsta de 69 de ani, cetatean grec. ... citește toată știrea