Grigore ILINESCU (PSD) candideaza pentru functia de primar in Francesti: "Imi pasa de locul in care m-am nascut si in care locuiesc"

"Ma numesc Grigore Ilinescu, am 50 de ani si sunt de profesie economist. Am decis sa candidez la functia de primar al comunei Francesti pentru ca imi pasa de locul in care m-am nascut si in care locuiesc. Imi plac oamenii simpli, gospodari si onesti. Am apreciat mereu cetatenii comunitatii noastre si sunt convins ca, impreuna, putem realiza multe schimbari in bine. Printr-o mai buna administrare a localitatii, prin accesarea de fonduri europene in vederea modernizarii infrastructurii, precum si ... citește toată știrea