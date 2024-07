GRINDEANU: "Fac apel la intelegerea romanilor". 20.000 de arbori vor fi taiati in perioada in care Valea Oltului va fi inchisa

Vineri, 5 iulie 2024, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a fost prezent pe Drumul National 7 - Valea Oltului, o importanta cale rutiera a tarii, care va fi inchisa (pe timpul zilei), in perioada 8 iulie - 9 august. Motivul inchiderii acestei cai de circulatie este acela ca, in perioada urmatoare, constructorii autostrazii Pitesti - Sibiu, tronsonul Boita - Cornetu, trebuie sa efectueze mai multe lucrari (in special defrisarea a aproximativ 20.000 de arbori; unii fiind situati la ... citește toată știrea