GUTAU A ANUNEsAT cand se va inaugura sala de sport modernizata de la Scoala "Anton Pann"

Elevii Scolii "Anton Pann" din Ostroveni (fosta Scoala nr. 9) vor avea din nou posibilitatea de a face orele de sport in sala aflata in curtea scolii lor. Vor avea conditii si mai bune pentru ca lucrarile de modernizare ale salii se vor incheia peste cateva zile. Au fost refacute, dotate si modernizate parchetul (suprafata de joc), portile de joc, vestiarele, usile de acces, dar si alte elemente specifice unei sali de sport. In plus, sunt gata pentru a fi redate destinatiei lor firesti si ... citește toată știrea