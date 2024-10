GUTAU a premiat 88 de ramniceni care au aniversat acelasi moment emotionant din vietile lor

In data de 3 octombrie 2024, in sala de festivitati a Colegiului National "Mircea cel Batran", Primaria Ramnicu Valcea a organizat cea de-a treia ceremonie "Nunta de Aur" din acest an. 44 de cupluri emotionate de ramniceni au fost sarbatorite cu ocazia implinirii a 50 de ani de casnicie.Ca de fiecare data, gazda evenimentului a fost primarul Mircia Gutau, care le-a oferit ... citește toată știrea