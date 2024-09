GUTAU anunta cand se va face schimbul de terenuri de la Vama

Scoaterea camioanelor din Ramnicu Valcea este aproape de a deveni realitate! Primarul Mircia Gutau a anuntat ca, in curand, se vor perfecta documentele care prevad schimbul de imobile (cladiri si terenuri) intre Primaria Ramnicu Valcea si Autoritatea Vamala Romana. Administratia municipala va primi cladirea din cartierul Libertatii (in care Vama isi desfasoara in prezent operatiunile specifice) si va ceda, la schimb, cladirea moderna din zona industriala, in partea de sud a municipiului ... citește toată știrea