Intr-un articol din presa locala, viceprimarul Virgil Pirvulescu face afirmatii grave (si complet false) in legatura cu indexarea cu indicele inflatiei a unor taxe si impozite locale pentru anul viitor, aprobata in sedinta din aprilie a Consiliului Local in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.Astfel, viceprimarul liberal, dovedind o totala lipsa de informatii si notiuni administrative, sau doar rea-vointa, sustine ca grupul consilierilor locali ai PNL s-ar fi abtinut de la votarea ... citeste toata stirea