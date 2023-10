Modernizat si dotat, in anul 2016, cu fonduri europene in suma de peste 12 milioane lei, Parcul Zavoi a necesitat de-a lungul anilor interventii majore din partea municipalitatii. Proiectul a fost implementat pe vremea cand la Primaria Ramnicului se afla la conducere pesedistul Ion Gigi Matei, iar lucrarile au fost efectuate atat de prost, incat s-au mai bagat o "carca" de bani in anii urmatori. Dalele din aproape tot parcul au fost ori fixate din nou, ori inlocuite, iar intreg sistemul de ... citeste toata stirea