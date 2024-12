GUTAU spune ca 13 decembrie este o zi istorica pentru Ramnic. Un nou pas pentru realizarea celei mai moderne autogari din judet

Vineri, 13 decembrie 2024, primarul Ramnicului, Mircia Gutau, a prezentat informatii despre stadiul schimbului de terenuri dintre institutia pe care o conduce si Ministerul Finantelor. In concret, cum am mai prezentat in alte randuri prin intermediul publicatiei noastre, Primaria Ramnicu Valcea cedeaza un teren in sudul municipiului (pe care s-a construit viitorul sediu al Vamii), iar Ministerul Finantelor cedeaza terenul din cartierul Libertatii (in care functioneaza, de multi ani, actuala ... citește toată știrea