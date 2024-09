Hackerville isi pastreaza renumele. Cum se piratau programele TV pe bani grei, la Ramnicu Valcea. PERCHEZIEsII la aceasta ora

La data de 24 septembrie 2024, politisti din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Urmarire Penala, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Valcea.Perchezitiile vizeaza persoane cercetate pentru savarsirea infractiunii de punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet ori prin alte retele de ... citește toată știrea