Haruti, arestat din nou! A sechestrat un taximetrist si l-a obligat sa-l duca la Brasov

Omul acesta pare de neoprit! In ultimii ani, numai scandaluri a creat in cartierul Ostroveni, iar recent a ajuns dupa gratii dupa ce a injunghiat un om al strazii. Haruti nu a stat prea mult in arest preventiv insa, magistratii considerand probabil ca un astfel de individ nu este un pericol public, eliberandu-l. Si iata ca loveste din nou!Ieri 5 ianuarie a.c., judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Ramnicu Valcea a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de ... citeste toata stirea