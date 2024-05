Hesburger, cel mai mare lant fast-food din Finlanda si tarile Baltice, a deschis primul restaurant in Romania, la Ramnicu Valcea

Hesburger, cel mai mare lant de restaurante cu servire rapida din Finlanda si tarile Baltice si unul dintre cele mai cunoscute din Europa, a deschis primul restaurant in Romania, pe 17 mai 2024, la Ramnicu Valcea. Business de familie, cu o istorie de peste 50 de ani, Hesburger opereaza in prezent in noua tari si are peste 470 de restaurante.Cu o investitie de 300.000 euro si o suprafata de 80 de metri patrati, restaurantul Hesburger se afla la primul etaj al centrului comercial Shopping City ... citește toată știrea