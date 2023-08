La mai bine de cinci ani si jumatate dupa comiterea faptei, o individa acuzata de comiterea infractiunii furt calificat a fost, in sfarsit condamnata. Nu va sta mult dupa gratii totusi, pentru ca judecatorul de caz i-a aplicat o pedeapsa de doar 1 an se inchisoare cu executare. Mandatul de executare a pedepsei a fost pus in aplicare ieri, 21 august 2023, de politistii orasului Balcesti."La data de 21 august a.c., politistii au dus la indeplinire un mandat de executare a pedepsei cu ... citeste toata stirea