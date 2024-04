HOEsII DE OI au "inviat" inainte de Inviere

In urmatoarele saptamani, ovinele, mai ales mieii, se vor afla la mare cautare. De aceea, unele persoane incearca sa faca rost de aceasta marfa vie pentru a o vinde inainte de Inviere, chiar daca nu au muncit la cresterea oilor. Cum? Prin furt! Este si cazul unei intamplari petrecuta zilele trecute in Calimanesti.La data de 9 aprilie 2024, politistii din Calimanesti au retinut un barbat de 31 de ani, banuit de furt calificat. In fapt, la data de 7 aprilie, politistii au fost seziati prin apel ... citește toată știrea