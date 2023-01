HOREZU. Jandarm batut dupa o sicanare in trafic. Agresorul a fost retinut

O sicanare in trafic s-a terminat cu o bataie in toata regula, iar apoi cu o retinere pentru 24 de ore. Incidentul a avut loc ieri, 28 ianuarie 2023, in jurul orei 11.00, in fata unui magazin din orasul Horezu.Totul a inceput, asa cum spuneam, cu o sicanare in trafic pe o strada din Horezu. Unul dintre soferii implicati (jandarm in cadrul IJJ Valcea) a stationat ulterior masina in fata unui magazin din oras, fiind urmat la scurt timp si de celalalt conducator auto. Acesta din urma a inceput ... citeste toata stirea