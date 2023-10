Proiect extrem de interesant in orasul Horezu. Administratia publica locala va inaugura in curand un parc de agrement in care se investesc nu mai putin de 2,5 milioane de euro, prin Programul Operational Regional 2014-2020. Parcul din zona Treapturi se amenajeaza un teren de aproape 3 hectare aflat in domeniul public al orasului Horezu. In cadrul proiectului se construiesc un patinoar, o partie de sanius, o scena si un amfiteatru in aer liber, dar si o tiroliana. De asemenea, se lucreaza la ... citeste toata stirea