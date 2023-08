Un exhibitionist in varsta de 37 de ani, din orasul Horezu, si-a dat pantalonii jos in plina strada, aratandu-si organele genitale unor persoane care tranzitau zona. Incidentul a avut loc ieri, 22 august 2023, iar individul a fost imediat incatusat de politisti din cadrul Politiei orasului Horezu. Oamenii legii au decis retinerea pentru 24 de ore a nerusinatului, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu, fiind banuit de savarsirea infractiunii ... citeste toata stirea