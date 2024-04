Hotii de cai au fost prinsi! Ei furasera si o drujba... au zis ca daca tot au gasit-o era pacat sa i-o lase proprietarului

Politistii orasului Horezu ne-au informat ca, la data de 11 aprilie 2024, au retinut, pentru 24 de ore, doi barbati banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat. In fapt, la data de 10 aprilie, politistii au fost sesizati prin SUNAU 112 de catre un barbat din comuna Otesani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras doua cabaline si o drujba. In urma activitatilor desfasurate, politistii au identificat doi barbati de 37, respectiv 46 de ani, domiciliati in comuna ... citește toată știrea