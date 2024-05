Hramul Catedralei Arhiepiscopale din Ramnic. "Sarbatoarea Aducerii in Oltenia a moastelor Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica"

Arhiepiscopia Ramnicului cinsteste in mod deosebit Ocrotitorul Eparhiei si ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din Ramnicu Valcea, in perioada 16-19 mai 2024, la Sarbatoarea Aducerea in Oltenia a moastelor Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica. Manifestarile prilejuite de praznuirea Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica se vor desfasura dupa urmatorul program:* Joi, 16 mai, la ora 16.00, se va desfasura Simpozionul National "Pastoratia bolnavilor, chemare la innoirea vietii in Hristos", la ... citește toată știrea