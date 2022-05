Hramul Catedralei Arhiepiscopale din Ramnicu-Valcea: "Sarbatoarea Aducerii in Oltenia a moastelor Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica"

Arhiepiscopia Ramnicului isi cinsteste in mod deosebit Ocrotitorul si ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Ramnicu-Valcea, in perioada 4-8 mai 2022, la Sarbatoarea Aducerea in Oltenia a moastelor Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica.Manifestarile prilejuite de praznuirea Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica se vor desfasura dupa urmatorul program:- Miercuri, 4 mai, de la ora 18.00, la Sala IosifEpiscopuldin cadrul Asezamantului Sfantul Ierarh Calinic, Episcopul Ramnicului va ... citeste toata stirea