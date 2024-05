Idolii generatiei tinere vin la Valcea de Ziua Elevilor. Cine urca pe scena

Primaria Ramnicului a pregatit o zi plina de activitati in Scuarul "Mircea cel Batran" din centrul municipiului pentru a marca Ziua Elevilor Valceni. Astfel, sub egida municipalitatii sambata, 25 mai 2024, vor fi organizate doua evenimente dedicate tinerilor din Ramnic, dar nu numai lor. Deschiderea va fi facuta la ora 11.00 de Festivalul Bucurie in Miscare. Acesta este un program de promovare a sportului si a miscarii in comunitate, care integreaza metode simple si idei de jocuri, menite sa-i ... citește toată știrea