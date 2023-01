Iluminat public modern la Dragasani. Peste 360 de lampi cu LED vor fi montate in municipiu...

Iluminat public modern in municipiul Dragasani, una din prioritatile actualei administratii publice locale. Primarul Cristian Nedelcu a anuntat, zilele trecute, ca a semnat ordinul de incepere a proiectului "Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public in municipiul Dragasani". Lucrarile constau in montarea a peste 360 de aparate de iluminat stradale cu LED in municipiul Dragasani.Totodata, pe centura orasului ... citeste toata stirea