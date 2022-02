Iluminat public modern la Vaideeni. Sute de lampi cu LED vor fi montate in comuna

Iluminatul public este una din problemele mari din comuna Vaideeni, iar rezolvarea ei este o provocare pentru conducerea Primariei. Primarul Daniel Baluta a depus deja doua proiecte pentru modernizarea iluminatului public din comuna, ambele cu finantare prin Fondul de Mediu. Primul proiect a primit finantarea necesara si va intra deja in implementare, iar cel de-al doilea proiect este in faza de analiza si urmeaza sa primeasca si el finantare.Asadar, in perioada urmatoare, in Vaideeni va fi ... citeste toata stirea