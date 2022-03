Imagine iconica pe partiile de la Transalpina: hora pacii impotriva razboiului din Ucraina FOTO VIDEO

Un eveniment inedit se deruleaza in acest weekend, 5 - 6 martie, pe Domeniul Schiabil Transalpina din Voineasa - Vidra, judetul Valcea. Timp de doua zile, zeci de iubitori ai sporturilor de iarna vor transmite un mesaj intregii lumi de pe partiile Domeniului Schiabil Transalpina: "Avand in vedere dezastrul ce are loc dincolo de granita, ne vom uni (cu sau fara ii) pentru a transmite mesajul nostru de pace pentru Ucraina". Imbracati partial in port popular, avand in maini narcise, practicanti ai ... citeste toata stirea