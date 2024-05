Imagini triste! O CASA A ARS in aceasta seara

In aceasta seara de 13 mai 2024, in jurul orei 19.40, pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea au intervenit in orasul Baile Olanesti, satul Cheia, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta. La locul interventiei a fost directionat si SVSU Baile Olanesti. Pentru misiune au fost alocate doua autospeciale de stingere cu apa si spuma (ASAS)."La sosirea echipajelor operative ... citește toată știrea