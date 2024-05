IMAGINILE TRAGEDIEI produsa pe un drum foarte circulat al judetului. S-a intamplat in urma cu putin timp!

Din pacate, saptamana nu se incheie fara un alt accident mortal produs pe drumurile judetului. Duminica, 26 mai 2024, in jurul orei 15.00, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment pe Drumul National 67, pe raza comunei Mihaesti. In urma primelor verificari efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca un barbat in varsta de 45 de ani, domiciliat in Ramnicu ... citește toată știrea