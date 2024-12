IMM ROMANIA: Cresterea taxarii si impozitarii este un atac asupra antreprenoriatului romanesc si intreprinderilor mici si mijlocii!

Reducerea pragului de impozitare pentru microintreprinderi si cresterea impozitului pe dividende vor avea efecte catastrofale pentru antreprenorii romani, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii, ducand, cel mai probabil, la falimente in lant si la pierderea a zeci de mii de locuri de munca. In loc de a reduce drastic cheltuielile publice, guvernul apeleaza din nou la solutia taxarii suplimentare a celor care au dus si pana acum greul sustinerii financiare, prin taxe si impozite, a ... citește toată știrea