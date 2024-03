IMPRESIONANT: Nicolae Manolescu se odihneste sub un covor de flori

S-au scris multe articole in presa romaneasca, probabil ca si in cea internationala, despre plecarea dintre noi a valceanului Nicolae Manolescu, presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania. Marti, pe 26 martie 2024, in prezenta unui numar mare de oameni, Nicolae Manolescu a fost condus pe ceea ce ortodocsii numesc "ultimul drum". A fost inmormantat la Cimitirul "Sfantul Ioan" din Ramnicu Valcea. Asa cum foarte inspirat au scris unii dintre gazetarii valceni (poate au scris si altii, din presa ... citește toată știrea