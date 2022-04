Impreuna pentru Victor! Ajutati un copil sa traiasca!

Momente cumplite pentru o tanara mamica originara din Valcea, Adelina Dinescu, care a aflat ca bebelusul ei, Victor, sufera de o boala genetica grava.Redactia noastra se alatura publicatiilor Eveniment Valcean, Turnul Sfatului si Ora de Sibiu in speranta ca vom reusi sa angrenam cat mai multi cetateni sa contribuie la salvarea vietii unui copil ce inca nu a implinit un an si ai carui parinti sunt din Valcea, dar s-au stabilit in Sibiu dupa absolvirea studiilor in acest oras.Victor Dinescu ... citeste toata stirea